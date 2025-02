Carne barata e perigosa: venda ilegal é desvendada no Litoral

Um homem de 36 anos foi preso em Pontal do Paraná, no Litoral do estado, por vender carne sem procedência e imprópria para consumo. Durante a ação realizada nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Vigilância Sanitária também apreenderam cerca de 161 quilos de carne que estavam sendo armazenadas pelo suspeito.

As investigações começaram depois que a Vigilância Sanitária notou a venda irregular de carne a preços abaixo da média de mercado e com procedência duvidosa. O vendedor anunciava os produtos nas redes sociais e realizava as entregas por meio de negociações via aplicativo de mensagem, sem ter um estabelecimento comercial físico.

O delegado da PCPR Anderson Franco informou que durante as investigações a polícia encontrou a residência utilizada como depósito. Nesse local, a carne era armazenada em diversos freezers sem higiene, violando normas regulamentares, como a licença sanitária e a presença de responsável técnico (médico veterinário).

Veja o local em que a carne era armazenada:

“A vigilância sanitária inspecionou a carne apreendida, confirmando que estava imprópria para consumo e determinou sua destruição”, explicou o delegado.

O homem foi ouvido pela polícia e confirmou que não possuía empresa registrada nem autorização para comercializar o produto. Ele disse que comprava a carne sem documentos fiscais ou de inspeção por cerca de R$ 17 o quilo, revendendo a R$ 24 o quilo.

“Informou ainda que estava há dois meses no negócio e que vendia aproximadamente 50 quilos por semana. Durante as buscas, também foi encontrado um tablete de cerca de 19 gramas de maconha, que o suspeito alegou ser para consumo próprio”, completou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de comercialização de mercadoria imprópria para o consumo, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão. A Vigilância Sanitária destinou toda a carne para destruição.