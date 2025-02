Quarteto envolvido em assalto cinematográfico da RMC é preso

Um quarteto envolvido no roubo a banco na cidade de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no dia 26 de setembro de 2024, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e Polícia Militar do Paraná (PMPR) nesta quarta-feira (19). Chamada de Operação Bicho do Mato, a ação ocorreu em Curitiba, Fazenda Rio Grande e Colombo.

Na operação desta quarta cerca de 25 policiais federais, com apoio de equipes da PMPR, foram designados para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão cautelar, sendo duas preventivas e duas temporárias, além de coleta de material genético dos envolvidos.

+ Leia mais Bloqueio de cartão transporte de estudantes gera indenização gigante no Paraná

A PF informou que três mandados de prisão foram cumpridos. Já o quarto não foi realizado porque o suspeito morreu há uma semana.

A PMPR auxiliou na identificação dos suspeitos que participaram de forma direta e indireta no crime. Todos possuem histórico criminal em delitos contra o patrimônio. As informações coletadas durante a ação devem ajudar na identificação de outros envolvidos.

As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal da capital paranaense. Os envolvidos no crime deverão responder por roubo majorado e associação criminosa. Se condenados, estarão sujeitos a penas que somadas podem ultrapassar 13 anos de prisão.

Roubo a banco em Itaperuçu

Na ocasião do crime, quatro criminosos fortemente armados invadiram uma unidade da Caixa Econômica Federal, localizado no centro de Itaperuçu, e roubaram cerca de R$ 235 mil em espécie.