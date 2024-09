Um assalto a banco na cidade de Itaperuçu provocou pânico no pequeno município da região Metropolitana de Curitiba. Segundo as primeiras informações, dois homens armados com fuzis renderam os seguranças da agência da Caixa. A polícia foi acionada via Centro de Operações (Copom) e houve perseguição. Um helicóptero ajuda na busca pelos bandidos.

Mais informações em breve

