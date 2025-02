Nova loja para aventureiros em Curitiba tem investimento milionário. Onde fica?

A Mundo Terra, referência nacional em acessórios, calçados, equipamentos e vestuário para esportes ao ar livre e atividades de aventura e lazer, inaugurou sua primeira unidade em Curitiba. Localizada no bairro Batel, a loja marca a chegada da rede no estado do Paraná e reforça a sua expansão para além de São Paulo, onde foi fundada em 1999.

Atualmente, a Mundo Terra soma quatro unidades no estado paulista, uma em Santa Catarina e agora, uma no Paraná. A rede já contabiliza outros quatro contratos de franquias negociados que devem abrir até Julho de 2025, estando mais próximos do público que ama o estilo de vida outdoor. Respectivamente uma unidade em cada uma das cidades a seguir: Florianópolis/SC, Belo Horizonte/MG, Campinas/SP e Goiânia/GO, para fechar o ano com 10 unidades. E vem mais lojas por ai a rede de franquias está em negociação com outras 8 unidades. E a previsão para 2026 é de 20 unidades em funcionamento em todo país.

Com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, o novo espaço em Curitiba conta com área de cerca de 150 metros quadrados, além de ambiente externo, projetado para melhor receber os clientes e sediar eventos, como palestras e workshops sobre tudo que envolve esse lifestyle.

Segundo Augusto Macedo, fundador da Mundo Terra, a abertura da loja em Curitiba representa um importante passo estratégico para a expansão da marca. “Curitiba sempre foi um ponto de interesse da Mundo Terra pelo mercado em si. Há muitos parques, é uma cidade que respira esporte. A gente espera ter um crescimento consistente, sólido e duradouro. Nosso maior desafio era encontrar algum parceiro como o Ed, nosso franqueado, que é apaixonado pelo mercado, praticante, tem sinergia com a cultura do time e propósito, além do sotaque da região, sendo parte fundamental para sucesso do negócio”, afirmou.

Curitiba tem se tornado polo importante para esportes ao ar livre e a nova unidade da Mundo Terra projeta atender a um público cada vez mais interessado nessa área. Edson Iurk, proprietário da unidade curitibana, destaca a demanda crescente.

“Curitiba é polo importante no segmento do esporte outdoor. Vários nomes de referência da área são curitibanos, o que impulsiona ainda mais o público local a procurar esse tipo de atividade. Depois da pandemia, as pessoas estão buscando mais contato com a natureza e esportes outdoor e uma das nossas missões é democratizar esse estilo de vida”, comentou.

O que encontrar na nova loja de Curitiba?

Grandes marcas – A Mundo Terra chega à capital paranaense trazendo as principais marcas do segmento, como Kailash, Hoka, Solo, Deuter, Ntk, Salomon, Columbia e The North Face, entre outras, garantindo variedade e qualidade para os clientes.

Adriana Vaz, atleta da Seleção Brasileira Master de Sky Running, celebrou a novidade. “Eu já conhecia outras unidades da Mundo Terra. Fiquei impressionada com a loja de Curitiba. A região da capital é um palco muito grande para esportes outdoor. Nós sentíamos muita falta de uma loja com os produtos específicos desta área. O público só tem a ganhar com a nova loja”, afirmou.

Serviço

Loja Mundo Terra Curitiba – Batel

Endereço: Acesso pela Rua Bispo Dom José, 2095 – (Pedestres e estacionamento na rua). Acesso pela Rua Gonçalves Dias, 107 – (Pedestres, estacionamento na rua e estacionamento prédio conveniado)

Whatsapp: (41) 98513-3679 – E-mail: mtcuritiba@mundoterra.com.br