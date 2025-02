Novo supermercado em Curitiba será âncora de mega empreendimento; quando inaugura?

Novidades sobre o mega empreendimento que está em construção na Avenida das Torres, no bairro Uberaba, em Curitiba. O Open Mall Flow terá como loja âncora um novo supermercado em Curitiba da rede Max Atacadista. Segundo o Grupo Muffato, a 6ª unidade do atacarejo na capital terá 6 mil m² de área e a previsão de inauguração é no primeiro semestre de 2025.

O Flow Open Mall é um empreendimento em conceito aberto, com áreas verdes e jardins, no meio da Avenida das Torres, em Curitiba. A inauguração está prevista para este semestre. O novo supermercado de Curitiba que ficará no Flow Open Mall fica nas proximidades do cruzamento da Avenida Comendador Franco (Av das Torres) com a Rua Augusto Zibarth, no bairro Uberaba.

A área engloba bairros importantes, tais como Uberaba, Boqueirão, Hauer, Guabirotuba e Jardim das Américas, amplamente irrigados pela malha viária urbana.

Supermercado em Curitiba super tecnológico

Segundo o Grupo Muffato, responsável pelo novo atacarejo em Curitiba, o Max Torres será de última geração, com aporte de novas tecnologias que irão agregar conforto e economia nas compras de abastecimento. O empreendimento terá funcionalidades que atendem transformadores e pequenos comerciantes, mas acolhem também famílias e clientes em compras de menor volume. A vantagem é que, ao comprar em maior quantidade ou ao pagar com o cartão da loja, o consumidor paga preço de atacado, reduzindo o valor final da compra.

O empreendimento terá mais de 700 vagas, majoritariamente cobertas. Construído em uma área de mais de 30 mil m², o centro de compras terá também bicicletário, área gastronômica, alameda com serviços de academia, salões de beleza, pet shop, entre outros.

Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato, destaca que o atacarejo tem conquistado a preferência de consumidores de todas as classes sociais. “No Max o cliente encontra todas as facilidades e serviços do supermercado. Padaria, açougue e hortifrúti com qualidade e frescor, por exemplo. Além disso, no Flow, os consumidores encontrarão o suporte de um ambiente relaxante, onde podem resolver todas as questões do dia a dia com momentos de lazer”, disse.

O empreendimento é uma parceria entre o Grupo Muffato e o Grupo Masadim, com projeção de paisagismo em uma grande área verde com espaço pet.“O Flow Mall será um grande centro de compras que se integra à natureza, priorizando qualidade de vida e acessibilidade, com uma visão moderna das potencialidades de um centro de compras. O Max completa esse circuito oferecendo um atacarejo completo, que atende a todos os públicos”, disse Ricardo Massuchin, do Grupo Masadim.

Foto: Divulgação.

Outras lojas já confirmadas

Além do Max, confira algumas das mais de 100 operações confirmadas no Flow Mall: Ultra Academia, Boticário, Natura, Claro, Tim, Via Pink, Anjos Colchões, Pikoka Brinquedos, OPT Óculos, Cacau Show, Jardim das Ervas, Call Farma, CVC, além de diversas franquias famosas na área de alimentação.