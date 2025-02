Nova academia é inaugurada em supermercado de Curitiba com investimento milionário

A Force One abriu uma nova unidade em Curitiba. O empreendimento, anexo ao supermercado Sam’s Club, na Avenida das Torres, possui 2 mil metros quadrados. Com investimento de R$ 7,5 milhões, o estabelecimento conta com área de peso livre, equipamentos de cardio (esteira, bike, elíptico e escada), mais de 200 equipamentos de musculação de última geração (das marcas Matrix e Cimerian), sala multifuncional e abriga ainda a maior sala de spinning da rede.

A academia também possui vestiário com chuveiros aquecidos, armários rotativos, wifi, áreas climatizadas com ar-condicionado e aplicativo de treino e nutrição. Outro diferencial da Force One no Jardim das Américas é um totem de autoatendimento para quem quiser comprar aulas avulsas.

A unidade do Jardim das Américas é a segunda em Curitiba. A primeira foi inaugurada em dezembro de 2024, no bairro Boa Vista. Em 2025, a capital do Paraná receberá mais duas academias da rede.

Force One começou no interior do Paraná

A Force One iniciou as atividades em 2017, em Cianorte, no noroeste do estado, e possui também unidades em Londrina, Maringá e Cascavel. Já em Santa Catarina, a Force One está presente em Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Brusque, Lajes, Itajaí em Chapecó.

Neste mês de janeiro o número de clientes ativos em todas as unidades da rede ultrapassou a marca de 35 mil alunos. O projeto de expansão prevê a inauguração de mais cinco empreendimentos ainda em 2025, totalizando 20 academias.

“Queremos ser o combustível para uma vida extraordinária para cada um de nossos alunos, seja para quem quer praticar exercícios com o objetivo de subir uma montanha, seja para uma mãe sedentária que quer investir em saúde para ver os filhos crescerem ou seja para uma idoso que quer ganhar massa muscular ou tratar doenças crônicas como a diabetes e a pressão alta”, conta o CEO e fundador da rede Force One, Renan Oliveira Pedroche.

