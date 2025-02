Vereadores de Curitiba aprovam moção de protesto após fala de MC Oruam para vereadora de SP

Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovaram na quarta-feira (19) moção de protesto quanto às declarações do influenciador MC Oruam contra a vereadora Amanda Vetorazzo (União), da cidade de São Paulo. A parlamentar chegou a prestar queixa contra o rapper, após sofrer ataques nas redes socais dos fãs do cantor.

Além de incentivar a violência política contra a mulher, crime previsto na lei federal, a moção justifica que declarações do influenciador podem colaborar em práticas de discriminação e de apologia ao estupro. Apelidada de “Lei anti-Oruam”, o projeto de lei foi apresentado pelo vereador João Bettega (União), no começo de fevereiro.

A moção de protesto também partiu de Bettega, com a coautoria de Andressa Bianchessi (União), Bruno Secco (PMB), Da Costa (União), Delegada Tathiana Guzella (União), Eder Borges (PL), Guilherme Kilter (Novo), Renan Ceschin (Pode), Rodrigo Marcial (Novo) e Sargento Tânia Guerreiro (Pode).

“Para a gente combater a violência política de gênero, a gente não pode fazer isso cometendo violência política de gênero, as vereadoras que estão nesta Casa merecem tanto respeito quanto a vereadora Amanda, e nós estamos, sim, ao lado dela”, relatou Giorgia Prates – Mandata Preta (PT).

A polêmica surgiu no fim de janeiro, quando Amanda apresentou um projeto de lei com a intenção de proibir o município de contratar shows, artistas ou eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam apologia ao crime organizado e às drogas.

O que é uma moção?

A moção é inserida nas atas da Câmara de Curitiba, sendo que cada vereador pode propor até cinco moções por mês. Elas têm duas modalidades, de apoio ou desagravo. Na última semana, quase uma moção foi aprovada. O vereador Guilherme Kilter (Novo) criticou o show “Ensaios da Anitta 2025”, realizado no último sábado na Pedreira Paulo Leminski.

“Quero manifestar meu total repúdio e desprezo [à Anitta]”, registrou Kilter. Para ele, a artista “subverte a sociedade com o seu comportamento libertino, que insulta a família tradicional brasileira com as suas músicas e atenta o pudor com as suas ‘performances artísticas’”.

Em resposta, a cantora Anitta se manifestou sobre a situação nas redes sociais. “Tanto problema sério de verdade pra ser resolvido e o cara usando seu tempo de trabalho com isso. Gratidão, querida”.