Novo vereador de Curitiba viraliza e leva ‘bronca’ após repudiar show de Anitta

Cumprindo o primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), o vereador Guilherme Kilter (Novo) viralizou nas redes sociais após tentar mover uma moção de protesto contra o show “Ensaios da Anitta 2025”. O show, particular e com classificação etária para maiores de 18 anos, acontece neste sábado (15) na Pedreira Paulo Leminski.

“Quero manifestar meu total repúdio e desprezo [à Anitta]”, registrou Kilter. Para ele, a artista “subverte a sociedade com o seu comportamento libertino, que insulta a família tradicional brasileira com as suas músicas e atenta o pudor com as suas ‘performances artísticas’”.

Indicando voto contrário à moção, Leonidas Dias (Pode) e Pier Petruzziello (PP) defenderam o direito de empreendimento dos produtores culturais, destacando que não há dinheiro público na atividade. Camilla Gonda (PSB) afirmou haver contradição entre a liberdade econômica defendida pelo Novo e a moção de Kilter. Laís Leão (PDT) e Giorgia Prates (PT) questionaram a forma como ele se dirigiu a uma artista mulher.

“Mais de mil contratações diretas, quatro mil indiretas, mais de 50 empresas locais contratadas. Todas que geram ISS, ICMS e outros impostos. É geração de renda, é geração de emprego e é sobre liberdade de expressão. É sobre o princípio, vereador, que o seu partido mais prega aqui na nossa cidade e no nosso país. A classificação etária, vereadores, é importante pontuar, é de 18 anos. Ninguém tá obrigando as pessoas, vereador Guilherme Kilter, a irem no evento”, defendeu a vereadora Camilla. Assista:

Após receber vários argumentos contrários dos outros vereadores da CMC, Kilter retirou de votação a moção na última quarta-feira (12) e informou que fará o protocolo de uma nova moção contra a artista.

Anitta responde vereador

A cantora Anitta também se manifestou sobre a situação. No vídeo publicado pela vereadora Camilla Gonda (PSB), a artista deixou o seguinte comentário: “Tanto problema sério de verdade pra ser resolvido e o cara usando seu tempo de trabalho com isso. Gratidão, querida”.

Outros casos de parlamentares x artistas

Não é a primeira vez que um representante político do Paraná fica incomodado com shows particulares na cidade. Em maio de 2023, o deputado estadual Tito Barichello (União Brasil) se manifestou na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) contra o show da funkeira MC Pipokinha, que se apresentaria na capital paranaense em dois dias, com eventos para público maior de 18 anos.

“Se houver apresentação pornográfica, vou dar voz de prisão a ela. Está aqui minha algema como delegado, e dou o recado à MC Pipokinha, a senhora vai sair algemada de Curitiba. Aqui vigora a lei e a ordem”, disso Tito na ocasião.

Após a polêmica envolvendo o deputado estadual, um dos shows da funkeira foi cancelado em Curitiba.