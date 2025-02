Anitta em Curitiba: saiba tudo sobre mega show deste sábado na Pedreira

Neste sábado (15), a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, um dos mais tradicionais e famosos palcos da América Latina, recebe o show Ensaios da Anitta. Estrela brasileira na música pop mundial deve arrastar uma multidão para o evento. Ônibus gratuitos serão disponibilizados para quem quiser ir para casa depois do show. Os portões estarão abertos a partir das 15h.

O show deste sábado terá ainda as participações da cantora Mari Fernandes e também do rapper Xamã.

Para garantir a segurança do público, monitores do evento farão o bloqueio de algumas ruas, com o apoio e fiscalização da Superintendência de Trânsito (Setran). Os bloqueios estão previstos para começar a partir das 7h, dependendo do movimento na chegada do público.

As ruas bloqueadas serão:

Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas)

João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha).

Moradores da região poderão acessar as ruas, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro. A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é evitar a área e procurar rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão a partir da abertura dos portões.

Ônibus de graça

A pedido das produtoras CWB Brasil, Grupo Onda e Rodamoinho, organizadora do evento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai disponibilizar ônibus para o transporte gratuito do público a partir das 22h, conforme a demanda de passageiros. Os ônibus sairão rumo à Praça Tiradentes, no Centro, sem paradas no trajeto.

A Urbs informa que a operação é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação ocorre fora do horário de pico.

Ingressos à venda

O ingresso para a pista, chamada de Arena neste show, custa a partir de R$ 250. Este valor é de meia entrada, mas quem doar 1kg de alimento não perecível tem direito a comprar um bilhete nesta modalidade. Os bilhetes para o setor Open custam de R$ 530 a R$ 1060 (+ taxas). Acesse o site e adquira o seu ingresso!

Foto: @gmaiaphotos

Itens proibidos

Copos ou garrafas com marca, nome e publicidade;

copo ou garrafa (rígidos ou térmicos);

embalagens rígidas com tampa (ex.: potes Tupperware);

fogos de artifício,

dispositivos explosivos;

sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

isopor, cooler ou utensílio para armazenagem (incluindo mochila camelback);

latas;

guarda-chuva;

bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

itens de alimentação de qualquer espécie;

objetos de vidro;

perfume;

taco de beisebol, raquete, bola, espada, skate, luva de boxe e/ou qualquer outro objeto que possa ser considerado perigoso.

A Pedreira Paulo Leminski fica na Rua João Gava, 970. A classificação do show é 18 anos. O evento começa as 15h e termina por volta das 23h.