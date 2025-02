Encontro de Cutelaria tem forja ao vivo, costela fogo de chão e música ao vivo

Curitiba recebe neste final de semana, sexta (14), sábado (15) e domingo (16), o aguardado “Encontro de Amigos do Miltão das Facas“. O cuteleiro Milton Rodrigues quer transformar a reunião de apaixonados pela arte de forjar facas, espadas e machados no maior evento de cutelaria de Curitiba.

Os visitantes poderão pagar R$ 10 pelo ingresso ou doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a Associação Beneficente Renascer, que será a anfitriã dos expositores e visitantes em sua sede localizada na Rua Imaculada Conceição, 983, no Prado Velho (próximo à PUC/PR).

Com cerca 100 expositores, incluindo cuteleiros renomados e fornecedores de todos os insumos para a produção e comercialização de facas, o encontro será um verdadeiro paraíso para os entusiastas da arte de forjar lâminas. Participantes do programa Desafio Sob Fogo América Latina estão entre os convidados. Aliás, o próprio Miltão representou bem o Brasil, terminando entre os primeiros colocados.

Entre as principais atrações do evento estão a Pista de Corte (onde os competidores testam o poder de suas lâminas em obstáculos do trajeto), demonstrações de forjamentos ao vivo, exposição de facas artesanais produzidas no país todo, além de muita música (do rock ao sertanejo) e gastronomia variada, tendo como estrela a Costela Fogo de Chão dos chefs Marcos Oliveira e Rafael Ragulo.

Veja a programação completa!

Sexta-feira – Início as 18h

Entrega das facas ao júri às 19h.

Choripan e chope liberado. Valor: R$ 70

Shows musicais

Sábado – Início às 10h

Abertura da exposição/feira de facas

Costela Fogo de Chão e Carreteiro

Pista de corte a partir das 14h

Show de Rock a partir das 16h – Rogério Cordoni

Show de Sertanejo a partir das 19h

Domingo – Início às 10h

Exposição/feira de facas

Forjamento ao vivo às 14h

Costela Fogo de Chão e Carreteiro

Shows musicais

Encerramento às 18h.

Milton Rodrigues, aos 64 anos e com 19 anos de experiência na forja de facas, compartilha seu entusiasmo: “Todo mundo gosta de faca, mas muitos não sabem como se faz uma faca artesanal, como ela é diferente e especial. Então queremos ajudar a divulgar a nossa cutelaria regional. Tô bem ansioso e tenho certeza de o evento será um sucesso”.

O evento não só celebra a arte da cutelaria, mas também tem um lado solidário. Os visitantes são convidados a doar 2 kg de alimentos não perecíveis. Além disso, parte da renda das vendas será destinada à Associação Beneficente Renascer, que há mais de três décadas atua na inclusão social de jovens em situação vulnerável.

“Venham curtir os maiores cuteleiros do Brasil, especialistas nesta arte milenar. É um encontro pra toda a família se divertir e aproveitar o final de semana, além de ajudar as crianças da Renascer”, disse Miltão à Tribuna.