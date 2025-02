Será que Ainda Estou Aqui tem realmente chance de levar um Oscar?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Agendado para o domingo de Carnaval, dia 2 de março, o Oscar 2025 pode consagrar o cinema brasileiro com um prêmio inédito. Com três indicações (melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz), o filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles, e estrelado pela atriz Fernanda Torres tem conquistado fãs em todo o mundo. As chances de vitória existem, mas será que elas são boas?

O colunista de cinema, séries e TV da Tribuna, Marcio Santos – titular do blog Cinepod – analisa os bastidores da corrida de Ainda Estou Aqui pelo maior prêmio do cinema internacional. Assista!