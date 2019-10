O céu de Curitiba deve continuar entre nuvens nesta quinta-feira (23). De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, o começou com 15°C, mas o sol pode aparecer entre o fim da manhã e começo da tarde, levando à temperatura máxima de 26°C.

“Existe uma pequena chance de chuva isolada a tarde, mas é bem provável que aconteça na região da Serra do Mar, ou em São Luiz do Purunã”, explicou o meteorologista Samuel Braun.

Tempo seco em todo o estado

A chance de chuva é baixa não só em Curitiba como em todo o estado. O meteorologista Braun comentou que uma massa de ar seco predomina todo o estado, inibindo a formação de nuvens de chuva. As máximas podem chegar aos 33°C nesta quinta em Umuarama, no noroeste, e atingir mínima de 13°C em Guarapuava, no sul do estado.