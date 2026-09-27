Despedida

Sepultamento de Dom Pedro Fedalto acontece nesta segunda em Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/09/26 20h43
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Centenário de Dom Pedro Fedalto será celebrado com missa em Curitiba
Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto. Foto: Antônio More | Arquivo Gazeta do Povo

Nesta segunda-feira (28), será realizado o sepultamento do arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, que morreu no sábado (26), aos 100 anos. Às 10h, será celebrada uma missa em sufrágio na Catedral Basílica, presidida pelo arcebispo Dom José Antônio Peruzzo.

Na sequência, acontecerá o sepultamento na cripta da própria catedral, na Praça Tiradentes. A capital paranaense decretou três dias de luto oficial pela morte do religioso. Em Curitiba, o arcebispo ficou à frente da Igreja Católica por mais de 30 anos. Ele criou mais de 70 novas paróquias, fundou 11 pastorais e ordenou 74 padres.

Neste domingo (27), diversos setores pastorais da arquidiocese se reuniram para orações e celebração da vida de Dom Pedro. As cerimônias começaram às 10h e seguem até as 22h.

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