Carro bate contra placa na BR-376 e passageira fica gravemente ferida

Neste domingo (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente na BR-376. Um motorista perdeu o controle do veículo no quilômetro 511, na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, por volta das 16h.

O condutor, de 26 anos, é morador de Londrina e voltava de Curitiba. Após perder a direção em uma curva, o carro colidiu contra uma placa de trânsito. O homem sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula.

Uma passageira de 23 anos que também estava no veículo sofreu ferimentos graves. Ela precisou ser transportada por um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional.

Foto: PRF

A rodovia ficou bloqueada por cerca de uma hora para o resgate das vítimas e o atendimento da ocorrência pelas equipes de socorro.