Perseguição termina com 413 kg de maconha apreendidos e prejuízo de quase R$ 1 milhão

Neste domingo (27), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 413,9 quilos de maconha e um veículo em Iporã, no Noroeste do Estado. A operação ocorreu durante um acompanhamento tático e resultou em um prejuízo estimado em R$ 969,6 mil ao crime organizado, segundo a corporação.

A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Comando de Aviação (COMAV), com apoio da Receita Federal. Os policiais receberam informações sobre um Toyota Corolla que trafegava em alta velocidade pela PR-323, realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Assista:

Vídeo: PMPR

O veículo foi localizado nas proximidades de Iporã. Segundo a PMPR, ao notar a presença das equipes, o condutor iniciou uma fuga perigosa, dirigindo pela contramão e realizando manobras arriscadas. Durante a perseguição, o motorista acessou uma estrada de terra perto do distrito de Cedro.

Após percorrer cerca de 10 quilômetros na via rural, o suspeito perdeu o controle do carro e colidiu contra a vegetação. Ele continuou a fuga a pé pela mata e não foi localizado. No interior do automóvel, as equipes encontraram 383 quilos de maconha prensada e 30,9 quilos do tipo capulho. Os entorpecentes e o veículo foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes.