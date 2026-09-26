Helicóptero e ruas fechadas: o que aconteceu na região central de Curitiba neste sábado

Diversas equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Guarda Municipal (GM) estão ocupando ruas na região central de Curitiba na noite deste sábado (26). A ação faz parte da Operação Sinergia, integrada entre as polícias e coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP).

O lançamento da operação aconteceu nesta sexta-feira (25), com ações voltadas para Curitiba e a Região Metropolitana (RMC).

De acordo com informações da SESP, o objetivo é promover uma atuação coordenada voltada ao reforço do policiamento ostensivo, bloqueios táticos, investigações e à ampliação da presença operacional nos territórios com maior vulnerabilidade criminal.

Na noite deste sábado, moradores relataram o fechamento momentâneo da Avenida do Batel e da Rua Eduardo Sprada. Além de diversas viaturas, também foi relatada a presença de um helicóptero sobrevoando a região central da capital paranaense.

Operação Centro Seguro

Em conjunto com a Operação Sinergia, também neste sábado (26), a GM de Curitiba realiza a Operação Centro Seguro, que tem o objetivo de fortalecer a segurança na área central.

Desenvolvida ao lado da Superintendência de Trânsito (Setran), a iniciativa busca combater crimes como tumultos que coloquem pessoas em risco, tráfico de drogas, furtos, roubos e outros delitos.