Curitiba decreta luto de três dias pela morte de Dom Pedro Fedalto

Curitiba decretou luto oficial de três dias pela morte de Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito da capital paranaense. O sacerdote da Igreja Católica morreu neste sábado (26), aos 100 anos.

“Dom Pedro chegou aos 100 anos de vida deixando um legado que atravessa gerações. Foram mais de sete décadas de sacerdócio e 33 anos à frente da Arquidiocese de Curitiba, sempre com fé, serenidade e uma simplicidade que fazia dele alguém próximo de todos”, escreveu o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.

À frente da Igreja Católica na capital paranaense até 2003, o religioso acompanhou os curitibanos por mais de três décadas, desde que assumiu o cargo em 1971. Foi responsável por importantes avanços na condução da instituição: criou 74 novas paróquias, fundou 11 pastorais e ordenou 74 padres.

Entre os marcos de sua atuação esteve também a organização da histórica visita do Papa João Paulo II a Curitiba, em 1980. Os preparativos começaram mais de um ano antes e envolveram Igreja, autoridades e milhares de voluntários. O pontífice chegou a ficar hospedado na residência do arcebispo.

“Há pouco mais de um mês, tive a graça de estar ao seu lado na celebração dos seus 100 anos. Recebi sua bênção naquele dia e guardarei esse momento para sempre. Hoje, Curitiba está de luto. Mas também profundamente agradecida pelos 100 anos de uma vida dedicada a Deus, às pessoas e à nossa cidade”, acrescentou Pimentel.

Despedidas a Dom Pedro Fedalto

A Arquidiocese de Curitiba informou que, em homenagem à sua trajetória e memória, todas as Santas Missas celebradas nas paróquias da região ao longo deste final de semana serão oferecidas em sufrágio por sua alma, reunindo os fiéis em oração.

A missa de corpo presente será celebrada na próxima segunda-feira (28), às 10h. Após a cerimônia, ocorrerá o sepultamento na Catedral Basílica Menor de Curitiba.