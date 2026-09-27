Por que o Paraná é estado com a maior discrepância entre pesquisas eleitorais

A pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições de 2026, as pesquisas mais recentes divulgadas para o governo do Paraná mostram cenários bastante discrepantes e que dificultam a montagem de um retrato de momento das intenções de voto do eleitorado paranaense.

Em comum está a liderança de Sergio Moro (PL) na corrida ao Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. O que muda é quem aparece em segundo lugar, se Requião Filho (PDT) ou Sandro Alex (PSD), e a vantagem de Moro sobre eles. Há até cenário que indica uma vitória do senador já no primeiro turno.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, as intenções de voto de Moro variam de 35% a 48,7% nos levantamentos do Real Time Big Data e da Neokemp, respectivamente, o que dá um intervalo de 13,7 pontos percentuais. A discrepância na vantagem do senador para os demais candidatos também chama a atenção, variando de 8 a 22,8 pontos percentuais.

Além disso, os perseguidores do senador também mudam de lugar de acordo com o levantamento. A Quaest, por exemplo, dá empate entre os candidatos do PDT e do PSD. A Neokemp coloca Requião Filho em segundo lugar. Por outro lado, a Real Time Big Data mostra Sandro Alex em segundo.

Veja abaixo como cada instituto apresenta o cenário de primeiro turno, com as posições de cada um e a vantagem de Moro para o segundo colocado em pontos percentuais:

Quaest Sergio Moro: 36% Requião Filho: 20% Sandro Alex: 20% 16 pp Neokemp Sergio Moro: 48,7% Requião Filho: 25,9% Sandro Alex: 20,8% 22,8 pp Real Time Big Data Sergio Moro: 35% Sandro Alex: 27% Requião Filho: 22% 8 pp

Discrepâncias nas pesquisas também avançam para o segundo turno

Nas simulações de segundo turno, a discrepância entre os institutos persiste, seja Sergio Moro enfrentando Requião Filho ou Sandro Alex. Pela Quaest, o senador venceria os dois com pelo menos 14 pontos percentuais de vantagem.

Na pesquisa Real Time Big Data, Moro também venceria o candidato do PDT com alguma tranquilidade, abrindo ao menos 22 pontos percentuais. Contra Sandro Alex, porém, aponta para empate técnico dentro da margem de erro, apesar da liderança numérica do senador. A Neokemp não simulou cenários de segundo turno.

O gráfico abaixo mostra os cenários divulgados pelos institutos para um eventual segundo turno entre Sergio Moro e Sandro Alex:

Veja abaixo como Requião Filho se sai contra Sergio Moro nas simulações de segundo turno:

Pesquisas são alvos das campanhas no Paraná

Desde o período de pré-campanha, as pesquisas eleitorais no Paraná vêm sendo atacadas por partidos e agora pelas coligações. As quatro pesquisas divulgadas nesta semana, por exemplo, foram alvo das campanhas e precisaram ser analisadas e liberadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

A campanha de Sergio Moro pediu a suspensão dos levantamentos da IRG Pesquisas e da Real Time Big Data. No primeiro caso, o pedido foi negado, mas revertido posteriormente. No segundo, o TRE-PR chegou a deferir o pedido de suspensão, mas uma decisão posterior reverteu o entendimento inicial e liberou a pesquisa.

Já a coligação de Sandro Alex entrou com liminares para proibir a divulgação das pesquisas da Quaest e da Neokemp, mas ambas foram indeferidas. No caso da Quaest, o TRE-PR chegou a pedir mais informações ao instituto, que respondeu e teve a pesquisa liberada para divulgação.

Metodologia das pesquisas citadas

Quaest 24/9/2026 : 804 entrevistados pela Quaest de 20 e 23 de setembro de 2026. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Paranaense e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02802/2026.

: 804 entrevistados pela Quaest de 20 e 23 de setembro de 2026. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Paranaense e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02802/2026. Neokemp 24/9/2026 : 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026.

: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026. Real Time Big Data 21/9/2026: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 11 a 15 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por Rádio e Televisão Record S.A./Rede Record de Televisão e/ou Record TV. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00532/2026.