Paraná chega perto dos 40°C e bate recordes de temperatura neste domingo

Uma onda de calor atingiu o Paraná neste fim de semana, elevando as temperaturas em diversas regiões. Neste domingo (27), algumas cidades registraram as temperaturas mais altas do ano, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os recordes de temperatura foram registrados nos municípios de Capanema (39,9°C), São Miguel do Iguaçu (38,1°C), Campina da Lagoa (36°C), Maringá (35,1°C), Apucarana (33,3°C) e Clevelândia (30,8°C).

Na última sexta-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de onda de calor para todas as cidades paranaenses. Este é o nível mais alto da escala e tem previsão de terminar na quarta-feira (30). A estimativa é de temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias, o que pode causar danos à saúde, como desidratação, insolação, agravamento de doenças crônicas e impactos na saúde mental.

A orientação do Ministério da Saúde é que a população mantenha os ambientes ventilados e frescos. Além disso, é importante beber água regularmente e consumir alimentos leves, de fácil digestão.

Paraná tem alertas de tempestade nos próximos dias

Neste domingo (27), o Inmet também emitiu um alerta amarelo para tempestades em municípios da Região Sul do Paraná. Para a segunda-feira (28), o Estado tem um novo aviso: de cor amarela, o comunicado atinge praticamente todo o território paranaense e sinaliza a possibilidade de chuvas, granizo e ventos fortes.