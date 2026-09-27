Paraná entra em alerta para tempestades no início desta semana; veja regiões afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de tempestade para municípios da região sul do Paraná, incluindo cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste domingo (27), O alerta envolve possibilidade de chuvas, granizo e ventos intensos, com baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e quedas de galhos.

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), tempestades estão avançando de Santa Catarina, o que aumenta a chance de granizo em áreas próximas à divisa com o estado vizinho. No Oeste e no Noroeste do Estado, as temperaturas superaram os 35°C em várias cidades.

Para a segunda-feira (28), há o mesmo aviso de chuvas pelo Inmet, mas alcançando quase todo o Paraná. Apenas a região do extremo Norte deve ficar sem precipitações. O Simepar explica que a intensificação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina vai provocar mudanças no tempo pelo Paraná, favorecendo instabilidades e pancadas de chuva concentradas primeiramente na faixa Sul do Estado.

Onda de calor em todo o Paraná

Recentemente, o Inmet emitiu um alerta vermelho de onda de calor para todas as cidades paranaenses. Este é o nível mais alto da escala e tem previsão de encerramento para quarta-feira (30). A estimativa é de temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias, o que pode causar danos à saúde, como desidratação, insolação, agravamento de doenças crônicas e impactos na saúde mental.

A orientação do Ministério da Saúde é que a população mantenha os ambientes ventilados e frescos. Além disso, é fundamental beber água regularmente e consumir alimentos leves, de fácil digestão.