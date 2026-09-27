TRE-PR leva urna para eleitores treinarem voto antes das eleições na Grande Curitiba

O projeto Van da Cidadania, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), chega à região de Curitiba nesta semana: terça-feira (29) em São José dos Pinhais e quinta-feira (1º) na capital. A iniciativa visa conscientizar os eleitores sobre o número de cargos em disputa no primeiro turno das Eleições 2026, que ocorrem no domingo (4).

A van disponibiliza urnas inativas, preparadas com a ordem dos cargos, para que a população possa treinar o voto com candidatos fictícios. O TRE-PR lembra que, neste ano, serão seis cargos em disputa, exibidos na seguinte ordem na tela: deputado federal, deputado estadual, senador (1ª vaga), senador (2ª vaga), governador e presidente da República.

Além disso, servidores e colaboradores estarão no local para tirar dúvidas sobre o funcionamento das urnas e o processo eleitoral. O TRE-PR disponibilizará “colinhas” de papel para que os eleitores anotem o número de seus candidatos.

A ação ocorre das 10h às 17h. Em São José dos Pinhais, o atendimento será próximo ao terminal rodoviário; em Curitiba, a estrutura ficará perto da Praça Osório.

Outras cidades já foram visitadas pela Van da Cidadania

A ação é realizada em municípios paranaenses com mais de 200 mil habitantes. Na última sexta-feira (25), a Van da Cidadania atendeu 150 eleitores e distribuiu 3 mil “colinhas” em Foz do Iguaçu.

No dia 15 de setembro, o projeto esteve no Parque Ambiental, em Ponta Grossa, onde atendeu cerca de 250 eleitores. Londrina, Maringá e Cascavel também integraram o itinerário da ação.