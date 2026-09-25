Conta de luz fica mais barata em outubro com fim da cobrança extra

A conta de luz ficará mais barata a partir de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (25) que as contas voltarão à bandeira verde, sem cobrança de tarifas adicionais.

As informações são da Agência Brasil.

A mudança encerra cinco meses de bandeira amarela, que cobra R$ 1,885 extras a cada 100 kWh consumidos. Na prática, quem consome 200 kWh por mês economizará R$ 3,77 na conta.

O retorno da bandeira verde acontece por causa do aumento no volume de chuvas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Com mais água nos reservatórios das hidrelétricas, o país reduz o uso de usinas termelétricas, que funcionam com combustíveis e custam mais caro.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel. Ele reflete quanto custa gerar energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abastece residências, comércios e indústrias.

As cores são definidas mensalmente conforme a previsão de custo da energia. A bandeira verde não tem acréscimo. A amarela cobra R$ 1,88 a cada 100 kWh. A vermelha tem dois patamares: R$ 4,46 no Patamar 1 e R$ 7,87 no Patamar 2, ambos a cada 100 kWh consumidos.