Sensores de umidade e chuva vão monitorar deslizamentos na Estrada da Graciosa

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assinaram um convênio para trabalhar na prevenção de deslizamentos na Estrada da Graciosa (PR-410), importante rodovia que liga litoral e Curitiba.

A tradicional estrada, que serpenteia pela Serra do Mar e é um dos cartões-postais do estado, receberá dez acelerômetros, dez sensores de umidade do solo e três pluviômetros estrategicamente posicionados nos pontos mais críticos. O objetivo? Monitorar a movimentação de terra e permitir ações rápidas do DER/PR em situações de risco antes da próxima temporada de verão.

Nos bastidores da tecnologia, a equipe do Simepar já iniciou um estudo detalhado correlacionando o histórico de deslizamentos na estrada com o volume de chuvas registrado. “Nem sempre um temporal isolado causa deslizamentos. Às vezes o deslizamento ocorre após um acúmulo de chuva ao longo de vários dias”, explica o gerente de Hidrologia do Simepar, José Eduardo Gonçalves.

Os sensores de umidade do solo serão fundamentais para determinar o volume de água absorvido pelo terreno, criando uma espécie de “memória” das condições que antecedem os deslizamentos. Além disso, três pluviômetros serão instalados para captar em tempo real o volume de chuva em pontos estratégicos da estrada.

A verdadeira novidade, no entanto, são as dez estações para medição de movimento desenvolvidas pelo próprio Simepar. “O sistema de cada estação que será instalada terá um GPS, um microprocessador e um acelerômetro, que é um equipamento que possui sensores de movimento”, detalha Gonçalves.

Monitoramento de deslizamentos na Estrada da Graciosa iniciará na primavera

Com toda essa estrutura montada e o cálculo do limiar de chuva finalizado, o monitoramento da região começará a partir da primavera, quando o fluxo de veículos em direção ao litoral aumenta e as chuvas se tornam mais frequentes. “O inverno é um período mais seco, e a primavera e o verão têm acumulados mensais mais altos. Na primavera, outubro historicamente é um mês com chuva mais frequente, e no verão os acumulados são ainda mais altos”, afirma o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

A tecnologia ganha ainda mais força com uma interface gráfica desenvolvida pela equipe do Simepar, que permitirá aos meteorologistas, em plantão 24 horas, emitir alertas em tempo real para o DER/PR. Com isso, a interdição da rodovia poderá ocorrer preventivamente, antes mesmo que o deslizamento aconteça, garantindo mais segurança de turistas e moradores.