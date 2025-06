Copel emite alerta: balões causam 22 apagões em 5 meses no Paraná

Nos primeiros cinco meses deste ano, a Copel atendeu a 22 ocorrências de desligamentos causados por quedas de balões sobre a rede elétrica. Os incidentes afetaram centenas de unidades consumidoras em nove cidades paranaenses. Vale lembrar que soltar balões não é brincadeira – é crime ambiental previsto na Lei 9.605/98, com pena de detenção de um a três anos ou multa, podendo as duas punições serem aplicadas simultaneamente.

“Ocorrências com balões colocam vidas em risco, causam desligamentos na rede elétrica e prejuízos à coletividade e, mesmo assim, se repetem ano após ano. E os locais do maior número de casos são praticamente os mesmos”, alerta o gerente de Divisão de Construção e Manutenção da Copel para Curitiba, Marcos Mikuska.

Curitiba lidera o ranking com 12 ocorrências registradas entre janeiro e maio deste ano. Não é novidade – no mesmo período do ano passado, a capital já havia registrado 13 interrupções de energia pela mesma causa, liderando a lista entre sete municípios afetados nos primeiros cinco meses de 2024.

“Não é possível classificar como brincadeira ou hobby uma prática que coloca a própria vida e a de terceiros em risco. A queda de um balão pode causar incêndios, derrubar aviões, paralisar indústrias”, afirma Mikuska.

Comparando com 2024, houve um pequeno aumento: foram 22 ocorrências este ano contra 21 no ano anterior, considerando o período de janeiro a maio.

Depois de Curitiba, Colombo e Araucária aparecem empatadas em segundo lugar, cada uma com duas ocorrências em 2025. Completando a lista, com um caso cada, estão Maringá e Ubiratã (Noroeste), Borrazópolis e Cambé (Norte), Foz do Iguaçu (Oeste) e União da Vitória (Sul).

No ano passado, após a capital, o município com mais registros foi Campina Grande do Sul, com três casos. Apucarana (Norte), Araucária e Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana), Guaratuba e Pontal do Paraná (Litoral) tiveram um caso cada.

Já em junho deste ano, um novo incidente foi registrado em Colombo, na Região Metropolitana. Um balão caiu sobre a rede elétrica na Rodovia da Uva, deixando 4.982 unidades consumidoras temporariamente sem energia.

O sistema automatizado da Copel conseguiu isolar rapidamente o trecho atingido e restabelecer o fornecimento para a maioria dos clientes. No entanto, 1.648 unidades precisaram aguardar a retirada do balão e o reparo da rede para terem a energia restabelecida.

A Copel reforça a importância de manter distância das redes de energia para evitar acidentes graves ou fatais. Em situações de emergência, o telefone 0800 51 00 116 está disponível 24 horas. Ao ligar, basta escolher a opção 1 para relatar situações de risco à vida ou acidentes envolvendo a rede elétrica.