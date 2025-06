Madrugada gelada gera recorde de acolhimento em abrigos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba bate recorde de acolhimento em seus abrigos municipais na noite de quinta-feira (12) e madrugada de sexta-feira (13). A Fundação de Ação Social (FAS) registrou 1.568 pessoas atendidas, o maior número desde o início da Operação Inverno 2025, em 16 de maio.

O aumento significativo nos atendimentos reflete o esforço contínuo da FAS para proteger a população vulnerável durante a onda de frio. Com termômetros marcando mínima de 8,8°C e sensação térmica de 7,4°C, as equipes intensificaram as abordagens sociais.

Renan de Oliveira Rodrigues, presidente da FAS, destaca o trabalho incansável das equipes. “Estamos nas ruas todos os dias, sem interrupção, para oferecer atendimento e tentar convencer as pessoas a aceitarem o acolhimento”, disse.

Na noite de quinta-feira, 184 abordagens sociais foram realizadas, atendendo 161 homens e 23 mulheres. Destas, 61 foram solicitações feitas pela população via Central 156. Das 1.568 pessoas atendidas, 58 foram acolhidas diretamente das ruas.

Apesar dos esforços, 18 pessoas se recusaram a falar com as equipes e 107 não aceitaram atendimento. Para aqueles que decidiram permanecer nas ruas, a FAS distribuiu 84 cobertores e 9 mantas térmicas.

A rede de acolhimento de Curitiba conta atualmente com 1.640 vagas fixas e 83 vagas emergenciais, distribuídas em 33 unidades. Caso a ocupação ultrapasse 90%, o município poderá ativar o plano emergencial, abrindo abrigos provisórios em espaços públicos ou comunitários.

Renan ressalta a importância da colaboração da população. “Pedimos que os curitibanos colaborem. Se avistarem alguém desabrigado nos dias frios, entrem em contato com a Central 156. Com essas informações, nossas equipes conseguem agir rapidamente e oferecer acolhimento”, revela.