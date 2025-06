Nova casa de humor em Curitiba estreia com estrelas da comédia local

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Morgenau Comedy promove nesta sexta-feira (13), a partir das 20h, o espetáculo StandaPíá, um show de stand up comedy que reúne três grandes nomes do humor paranaense: Fagner Zadra, Claudinho Castro e Cadu Scheffer. A apresentação acontece na nova casa de comédia de Curitiba, localizada no bairro Cristo Rei.

StandaPía é um show de humor que nasceu em 2015, com uma parceria de Claudinho com os outros dois humoristas, que fazem parte do grupo Tesão Piá. Com estilos distintos e muito carisma, os humoristas levam ao palco histórias cotidianas, experiências pessoais e observações inusitadas sobre a cidade e seus costumes.

O show tem produção da Celebration – A festa que Curitiba já escolheu, que organiza eventos no Clube Morguenau. A direção do StandPía é de Andrei Moscheto, da companhia Antropofocus.

Claudinho Castro, 50 anos, é um ator e humorista curitibano que possui 31 anos de carreira no teatro e 16 anos de stand up. Seu repertório conta com filmes infantis para Netflix, minissérie para Rede Globo, peças, shows, filmes, longas e curtas metragens e comerciais de publicidade.

Já Fagner Zadra e Cadu Scheffer são fundadores do grupo Tesão Piá e somam milhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais, além de se apresentarem por todo o Brasil levando para os apreciadores de comédia as situações mais engraçadas vividas em Curitiba.

Claudinho Castro, Fagner Zadra e Cadu Schaffer estreiam nova casa de humor em Curitiba.

O Morgenau Comedy fica na Av. Senador Souza Naves, 945, Cristo Rei. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e a classificação etária é 18 anos. Reservas pelo (41) 99552-8070.