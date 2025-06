Por que o frio de Curitiba parece mais gelado do que em outras cidades?

Curitiba tem a fama de ser a capital mais fria do Brasil, e não é à toa. Mas o que explica esse frio todo? Nesta sexta-feira (13), por exemplo, a capital registrou mínima de 8,8ºC, temperatura que ainda está “longe” da mínima registrada este ano. Porém, em qualquer roda de conversar o assunto é um só: “Está muito frio em Curitiba”. Mas qual é o motivo? Vamos descobrir!

🌍 Localização geográfica

Curitiba está a cerca de 934 metros de altitude (acima do nível do mar) e está localizada em uma região de planalto. Isso favorece temperaturas mais baixas, especialmente no outono e inverno.

🌬️ Massa de ar polar

A cidade também está no caminho das frentes frias que vêm do sul do continente. Quando uma massa de ar polar avança, Curitiba é uma das primeiras capitais a sentir o impacto. Elas se formam no Oceano Atlântico, na Patagônia (sul da Argentina) e se deslocam em direção ao sul brasileiro.

🌧️ Clima subtropical úmido

O clima curitibano é classificado como subtropical úmido, com invernos frios e verões amenos. Por causa disso, a umidade constante aumenta a sensação de frio.

🏙️ Urbanização e microclimas

A cidade tem muitos bairros arborizados e áreas verdes, o que ajuda a manter temperaturas mais baixas em comparação com outras capitais mais densas. De acordo com a prefeitura de Curitiba, a capital tem cerca de 320 mil árvores apenas nas vias públicas.

🧥 Sensação térmica x temperatura real

Muitas vezes, a sensação térmica em Curitiba é mais baixa do que a temperatura registrada, por causa do vento e da umidade. Isso reforça a fama de “cidade gelada”.

🧊 Recordes de frio

Curitiba já registrou temperaturas negativas, como -2,5 °C em 1975. E mesmo quando não bate recordes, é comum amanhecer com geada e neblina. Neste ano, a temperatura mais baixa da capital foi registrada em 30 de maio, com 4,1ºC.

Curiosidade: Apesar da fama, Curitiba não é a cidade mais fria do Brasil em termos absolutos — esse título costuma ficar com cidades da Serra Catarinense, como Urupema e São Joaquim. Mas entre as capitais, Curitiba reina no frio!

