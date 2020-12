De 3 a 4 homens fortemente armados assaltaram na manhã desta terça-feira a agência do Bando do Brasil na cidade de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. A ação aconteceu em poucos minutos e os bandidos levaram pelo menos dois malotes de dinheiro, segundo testemunhas. Nenhum tiro foi disparado e ninguém ficou ferido.

Os bandidos chegaram num carro preto por volta das 10h. Com armas longas (fuzis ou espingardas), eles invadiram o banco, renderam o vigia e fizeram funcionários e clientes de refém. Marretas foram usadas para quebrar as portas de vidro para facilitar a passagem dos suspeitos.

Uma testemunha, que trabalha ao lado da agência, contou o que viu à RPC. “Eu estava ali fazendo atendimento, quando de repente uma senhora entoru assustada dizendo que quase entrou no banco, mas que viu o assalto. Ai nos preocupamos em baixar as portas e por pra dentro quem estava por ali. Ficamos na espreita, caso tivesse tiroteio. Mas foi tudo muito rápido e logo eles foram embora. Todos no banco estavam muito assustados”, contou a comerciante, que não foi identificada.

Após a ação, ocorrida sem o disparo de nenhum tiro, os bandidos fugiram. O carro da fuga, um HB20, foi localizado numa estrada de terra próxima ao município, com uma marreta e algumas notas de dinheiro. Os suspeitos fugiram numa caminhonete branca.

Câmeras na agência e nos comércios do entorno podem ajudar a polícia a entender como foi o roubo e tentar identificar os suspeitos. O banco não se pronunciou sobre a quantia levada pelos bandidos.