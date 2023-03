Um caminhão carregado com soja invadiu a área de segurança das obras do km 42 da BR-277 na segunda-feira (20), em Morretes, no Litoral do Paraná. Com a colisão, alguns pedaços de concreto foram deslocados e que formavam um trajeto de desvio. Ninguém ficou ferido e não houve danos nos equipamentos das obras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor alegou falta de freios, e se recusou a se submeter ao teste do etilômetro. Ao negar, foi autuado em R$ R$ 2.934,70.

O caminhão demorou para ser retirado, pois o estrago foi grande, A roda dianteira foi deslocada, barra de direção ficou torta, a roda dianteira e cabine estavam prensadas na barreira de concreto.

O trânsito neste começo de terça-feira (21) é considerado normal no local. Não existe congestionamentos na rodovia.