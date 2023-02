O tempo em Curitiba e região deve seguir instável nesta segunda-feira (20) de carnaval. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ventos transportam umidade e calor do Norte do Brasil, em direção ao Paraná. Chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas as temperaturas devem subir um pouco.

Conforme a previsão do Simepar, em Curitiba, nesta segunda, as temperaturas devem variar entre 15º C e 21º C. O céu deve seguir carregado de nuvens, pode chover forte em algum momento, mas o clima de inverno dos últimos dias deve começar a desaparecer.

Nas demais regiões do Estado, segundo o Simepar, há risco de tempestades e volumes expressivos de precipitação em algumas cidades. E também já não deve fazer tanto frio no amanhecer.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo também deve estar chuvoso nesta segunda-feira. Assim como em Curitiba, há risco de chuva a qualquer hora do dia e as temperaturas também esquentam um pouco mais.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica prevista para o dia fica entre 19º C e 24º C.