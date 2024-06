Secretária de Meio Ambiente de Curitiba pede exoneração do cargo

A secretária de Meio Ambiente da capital paranaense, Marilza Dias, pediu exoneração do cargo e também da cadeira de presidente do Conselho Municipal. A saída foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do município, nesta semana. Em abril, ela se filiou ao Republicanos. A expectativa é que ela concorra às eleições municipais, mas ainda não há confirmação sobre qual cargo ela deve disputar.

Marilza Dias é funcionária de carreira de Curitiba desde 1988. Ela também comandou a Secretaria do Meio Ambiente na gestão de Beto Richa (PSDB) e Luciano Ducci (PSB).

Até o momento, Curitiba não definiu quem ocupa o cargo.