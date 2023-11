São José dos Pinhais realiza Feirão de Imóveis neste mês de novembro

Está em busca da casa própria? A Prefeitura de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Sictur), tem uma ótima oportunidade para você. Nos dias 16, 17 e 18 de novembro será realizado um Feirão de Imóveis na Rua XV de Novembro, nº 1820, em frente à Secretaria de Cultura.

O evento é gratuito e o atendimento aos interessados será das 10h às 18h.

O Feirão de Imóveis de São José dos Pinhais contará com a participação de diversas imobiliárias do município, reunindo uma vasta gama de opções de imóveis, desde casas e apartamentos até terrenos e salas comerciais. Uma equipe de corretores de imóveis também estará à disposição dos visitantes, oferecendo atendimento personalizado e sanando todas as dúvidas relacionadas aos imóveis disponíveis para compra ou aluguel.

Empresas interessadas em participar do feirão têm até o próximo domingo, dia 5 de novembro, para se inscreverem. Para se candidatar, é necessário acessar o Portal da Prefeitura pelo link: https://abre.ai/g93c.

Segundo a diretora do Departamento de Indústria e Comércio da Sictur, Vera Rodrigues, é importante observar que as empresas precisam atender aos requisitos estabelecidos no Edital de Chamamento nº 10/2023 (disponível abaixo) e apresentar toda a documentação solicitada para estarem aptas a participar do evento.

“Vale ressaltar que, no que diz respeito ao financiamento dos imóveis, a negociação é direta com as instituições financeiras correspondentes, proporcionando aos munícipes a liberdade de escolher a opção que melhor atenda às suas necessidades e possibilidades”, afirma Vera.

O Feirão de Imóveis de São José dos Pinhais é um evento que visa aproximar compradores e vendedores, proporcionando um ambiente propício para negociações e possibilitando que mais pessoas realizem o sonho da casa própria.

