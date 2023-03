São José dos Pinhais inaugura parque infantil inclusivo

Um novo espaço inaugurado neste sábado (4) no Parque São José, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai garantir o lazer e a diversão de todas as crianças, especialmente as com deficiência ou com a mobilidade reduzida. Um parquinho inclusivo com brinquedos adaptados, incluindo gangorra para cadeirante e piso com textura, foi instalado pela prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), o local tem uma estrutura completa com diversas opções de lazer, com 11 brinquedos no total, entre adaptados e não adaptados. O parquinho conta ainda com um tabuleiro de xadrez humano, em que as peças são as próprias pessoas, e uma colmeia de abelhas sem ferrão, do Programa Colmeias Urbanas, para a interação com o meio ambiente.

Paisagem e acessibilidade

O novo parquinho havia sido anunciado em outubro do ano passado. O projeto inclui jardins com árvores nativas e caminhos para a contemplação da natureza, preparados para que adultos também possam aproveitar o parque com as crianças.

As calçadas de acesso aos brinquedos receberam os desenhos do artista renomado João Carlos Cornelsen e uma obra de arte do artista Roni Sebben, morador de São José dos Pinhais, para compor a paisagem.

Pessoas com deficiência também contam com um estacionamento exclusivo com seis vagas logo ao lado do parquinho, sendo uma delas para autistas, e todo o piso do playground é emborrachado.

Endereço

O acesso ao Parque São José pode ser feito pela Avenida das Torres, na altura do número 100. O endereço é a continuação da Avenida Comendador Franco, em Curitiba, trajeto principal para o Aeroporto Internacional Afonso Pena.