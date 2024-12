Santuário em Curitiba prepara programação especial de fim de ano

Diante da grande participação das celebrações natalinas, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Curitiba, preparou uma programação especial para o dia 31 de dezembro (terça-feira).

As Missas do último dia do ano serão celebradas nos seguintes horários: 7h, 12h, 15h, 17h e 19h30. A partir das 15h, às celebrações seguirão a liturgia da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.

Para o redentorista Padre Joaquim Parron, “cada dia aumenta mais o número de pessoas participando das liturgias do Santuário. Por isso, faz-se necessária uma programação especial, para que as pessoas sintam as bênçãos de Deus por meio da Mãe do Perpétuo Socorro”, afirma Padre Parron.

No dia 1º de janeiro, quarta-feira, as novenas à Mãe do Perpétuo Socorro seguem

normalmente, de hora em hora, das 6h às 22h, marcando o início de uma nova série com o tema “Com a Mãe do Perpétuo Socorro somos peregrinos de Esperança”. Além

disso, haverá Missas de Santa Maria com novena, nos horários das 7h, 12h e 21h,

proporcionando aos devotos a oportunidade de consagrarem o início do ano à intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro.

Serviço

Programação – 31 de dezembro e 1º de janeiro no Santuário Perpétuo Socorro

31 de dezembro (Véspera de Ano Novo)

Missas (terça-feira): 7h e 12h

Missa de Santa Maria, Mãe de Deus (Ano Novo): 15h, 17h e 19h30

1º de janeiro (Ano Novo)

Novenas à Mãe do Perpétuo Socorro: De hora em hora, das 6h às 22h

Missas de Santa Maria com novena: 7h, 12h e 21h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR.

Para mais informações, acesse o site https://natalperpetuosocorro.com ou entre em contato pelo telefone (41) 3253-2031.