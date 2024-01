Que tal uma maneira inusitada de consumir o tradicional feijão preto? De acordo com a nutricionista da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba (SMSAN), Karine Oltramari, o alimento é uma excelente fonte de proteínas e fibras, além de ser rico em ferro. “Já que devemos consumir feijão diariamente para garantir uma alimentação saudável, é importante variar a maneira de preparo e utilização em receitas”, afirma Karine.

LEIA MAIS – Supermercado faz promoção do R$ 1 nesta quinta-feira em Curitiba

No caso da receita do salgadinho/snack de feijão preto, a nutricionista explica que este preparo serve como um “tira gosto” nutritivo e pode ser utilizado em substituição aos salgadinhos e amendoins industrializados. Veja abaixo como fazer o salgadinho de feijão preto.

LEIA AINDA – Cinco atrações gratuitas para curtir com as crianças em Curitiba nestas férias

Para quem se animou para fazer a receita, a boa notícia é que o ingrediente é um dos produtos que está em promoção na Semana da Economia dos Armazéns da Família, em Curitiba e Região Metropolitana.

A partir desta quinta-feira (4), o pacote de feijão preto (1 quilo) da marca Malu é vendido por R$ 4,97. Já o pacote de café a vácuo (500 gramas) da marca Alvorada sai por R$ 10,97. Os produtos ficarão com preço reduzido até o sábado da próxima semana (13). Veja quem pode comprar no Armazém da Família e cadastre-se.

Snack de Feijão Preto Torrado

Ingredientes:

Modo de preparo:

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!