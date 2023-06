Sabor Popular do Prêmio Bom Gourmet: últimos dias para indicações!

Quer ajudar a eleger os melhores sabores de Curitiba? Então corre! Você tem até o dia 11 de junho para fazer suas indicações no Sabor Popular do Prêmio Bom Gourmet.

O Prêmio Bom Gourmet 2023 é apresentado pela Gold Food Service e terá seu resultado divulgado em agosto.

Esse é o maior Prêmio Bom Gourmet da história. São 27 categorias nesta fase de indicação. O processo é livre, você pode indicar em todas as categorias e quantas vezes quiser. Basta preencher um cadastro rápido, escolher a categoria e incluir o nome do seu local favorito. Clique aqui e indique. Lá você também encontra todos os detalhes sobre as demais etapas do nosso jogo!

Os cinco estabelecimentos mais indicados em cada categoria seguem para a fase final, de votação popular, que vai acontecer de 27 de junho a 11 de julho. Não deixe de participar e convoque seus amigos!

Caso você tenha um empreendimento gastronômico, é possível auto-indicações e promover campanhas nas redes sociais, mandar o link de indicações para os amigos e convocar clientes para participar também. Veja nosso manual do campeão e conquiste um lugar no pódio!

Veja as 27 categorias do Sabor Popular:

Cachorro-Quente

Cafeteria

Pão Francês

Doceria

Sanduíche

Japonês (que vende comida japonesa)

Buffet por quilo

Pizzaria

Restaurante Rural

Bar

Restaurante Vegetariano

Restaurante de Massas

Almoço Executivo

Restaurante de Cozinha Árabe

Restaurante de Cozinha Regional Brasileira

Pão com Bolinho

Carne de Onça

Martha Rocha

Coxinha

Torresmo

Costela

Sonho/Donuts

Sorvete

Pastel

Mercado Gourmet

Feijoada

Restaurante Pet Friendly

