Ruas movimentadíssimas de bairro de Curitiba têm alterações no trânsito; confira

Ruas do bairro Água Verde, em Curitiba, terão alterações no trânsito neste sábado (28), para a terceira etapa do Circuito Curitiba Corridas de Rua, organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba (Smelj).

A prova é noturna, com a largada na Praça Afonso Botelho, na Rua Buenos Aires, com início às 21h e previsão de término às 22h30, segundo os organizadores.

Trajeto compartilhado e bloqueios

Para a segurança dos corredores e fluidez no trânsito, o trajeto pelo bairro Água Verde será compartilhado entre os participantes e os veículos, que circularão pelas faixas à esquerda.

Monitores do evento auxiliarão na organização ao longo do percurso e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento da região.

Em caso de necessidade, bloqueios temporários poderão ser realizados ao longo do trajeto.

Ruas impactadas no bairro Água Verde

Durante a prova, neste sábado, os participantes percorrerão as seguintes ruas do bairro Água Verde:

Rua Buenos Aires

Rua Brasílio Itiberê

Rua Nunes Machado

Avenida Presidente Kennedy

Rua Acre

Rua Guilherme Pugsley

