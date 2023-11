Tem mudanças no trânsito em ruas de Curitiba, neste sábado (4). O motivo é o show do cantor britânico Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, que vai se apresentar na Ligga Arena, estádio do Athletico Paranaense.

Para manter a fluidez do trânsito e garantir a segurança de quem irá assistir ao show, monitores de trânsito farão bloqueios ao redor do estádio. Confira abaixo os pontos que serão bloqueados!

Bloqueios

Quatro bloqueios serão feitos das 16h de sábado até às 0h30 de domingo (5), nos seguintes cruzamentos:

Rua Petit Carneiro e Rua Cel. Dulcídio

Avenida Getúlio Vargas e Rua Buenos Aires

Ruas Brasílio Itiberê e Madre Maria dos Anjos

Ruas Brigadeiro Franco e Engenheiros Rebouças

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região.

