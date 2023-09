Ruas do bairro Água Verde, em Curitiba, nas proximidades da Ligga Arena, serão bloqueadas nesta terça-feira (12). As alterações no trânsito vão acontecer entre as 8h e 13h, em virtude do evento de formatura do Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que será realizado no estádio do Clube Athletico Paranaense, localizado na Rua Buenos Aires.

O evento deve reunir mais de 10 mil pessoas e contará com a presença do governador Ratinho Júnior e de autoridades civis e militares. Os bloqueios parciais e a possível lentidão no trânsito nas imediações do estádio devem ser percebidos pelos motoristas ao longo de toda a manhã de terça-feira.

Bloqueios

Os bloqueios desta terça-feira, no bairro Água Verde, acontecerão das 8h às 13h, com:

– O fechamento total da Rua Buenos Aires, em frente ao estádio Ligga Arena.

– O fechamento parcial da Rua Brasilio Itiberê, nas imediações do estádio Ligga Arena.

