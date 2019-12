Motoristas que passam pela Rua Padre Agostinho, entre os bairros São Francisco e Bigorrilho, terão que ter paciência nos próximos dias. Desde quarta-feira (11), a via está recebendo aslfato novo no trecho de 2,7 km entre os cruzamentos com a Rua Visconde de Nacar e a Rua Jerônimo Durski. A previsão é de que a obra dure 45 dias – isso se não chover no período.

“É um trecho longo de uma via com quatro pistas. Então, não é um trabalho simples e exigirá que todos sejam compreensivos”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

Durante a obras, duas das quatro pistas da Rua Padre Agostinho ficarão interditadas. O bloqueio causará lentidão do trânsito e exigirá mais atenção dos motoristas.

Via de ligação entre bairros com grande movimento, pela Padre Agostinho passam oito linhas de ônibus: Interbairros I, Interbairros II, Inter 2, os biarculados Capão Raso/Campina do Siqueira e Pinhais/Campo Comprido, além da linha Inter-Hospitais, São Braz e Capão da Imbuia .