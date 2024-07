Um obra de macrodrenagem vai deixar uma via colada com o Parque Barigui, um dos mais movimentados de Curitiba, bloqueada nesta segunda-feira (22). Trata-se da Rua Nicolau José Gravina, entre as ruas Cândido Hartmann e Ângelo Trevisan.

O motivo para o bloqueio é o avanço das obras de macrodrenagem ao longo de 250 metros da via, que fica no bairro Cascatinha, em Curitiba. A rua em obras passa em frente ao Cemitério Parque Iguaçu. Agentes de trânsito da Setran estarão no local para orientar os motoristas enquanto a obra estiver em andamento.

Bloqueio em Curitiba

O bloqueio estará sinalizado pela empresa responsável pela obra. Para escapar do bloqueio, há duas opções. Veja o mapa. Uma delas é seguir pela Cândido Hartmann até a Professor Francisco Bassetti Júnior, chegando novamente à Cândido Hartmann. A outra é pegar a Rua Ângelo Trevisan para acessar a Manoel Ribas.

