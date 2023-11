RU da UFPR surpreende alunos e professores com almoço de Halloween

O restaurante universitário do Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) organizou uma decoração “aterrorizante” nesta terça-feira (31), Dia das Bruxas ou Halloween. Os estudantes, funcionários e professores da universidade encontraram de almoço, além do fricassê de frango ou de ervilha, uma decoração divertida e bem temática.

Com muito capricho, os funcionários do RU esculpiram rostos em abóboras, laranjas, em rodelas de abobrinhas e tomates. Os funcionários que auxiliam no buffet estavam fantasiados. O refeitório foi todo decorado, chamando a atenção de quem almoçou no RU do Botânico nesta terça-feira.

“Vocês estão de parabéns! Amo as decorações nas datas comemorativas! Vou sentir muita falta do RU”, comentou uma aluna no Instagram. “O cara que estava no quartinho onde você coloca as bandejas depois de comer no RU estava de máscara de serial killer. E eu levei um susto. Você conseguiu, RU da UFPR”, disse um outro estudante na rede social.

