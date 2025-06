Roteiros incríveis para curtir perto de Curitiba? Conheça as Rotas do Pinhão

Você já pensou em viajar pelo mundo sem sair do Paraná? Essa é a proposta das Rotas do Pinhão, um roteiro turístico que abrange Curitiba e região metropolitana. O programa oferece experiências que vão da gastronomia típica à aventura na natureza, passando por roteiros religiosos, rurais e culturais — tudo isso com o charme da tradição paranaense.

São 28 municípios, além de Curitiba, que compõem a proposta de oferecer experiências de turismo gastronômico, de aventura, de descanso perto da natureza, religioso ente outras opções.



O presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Rotas do Pinhão (Adetur Rotas do Pinhão), Eros Consentino Tozetto, conta que os passeios são uma forma de aplicação das políticas públicas de turismo propostas pelo governo federal a nível regional. Das 18 regiões turísticas do Paraná, uma delas contempla as cidades que compõem as rotas do Pinhão.

“Somos responsáveis por fomentar o turismo nessa região. Nossos municípios são pequenos, muitos com menos de 5 mil habitantes. Por isso, criamos roteiros turísticos de um dia para cada um desses municípios”, explica o presidente. A proposta oferta uma solução para as cidades que não possuem hotéis ou pousadas para atender a demanda.

Cada um desses passeios parte do Centro Histórico de Curitiba e segue até uma das cidades, onde os turistas conhecerão empreendimentos atrativos e poderão almoçar em um dos restaurantes típicos. Todo o roteiro é acompanhado por um guia, que conta a história da cidade.

A região tem forte influência da imigração europeia, principalmente polonesa, ucraniana, italiana e alemã. As culturas brasileiras também estão presentes com traços das culturas mineira, paulista e do tropeirismo, que proporcionam a mistura de sotaques, sabores e tradições.

“A maioria dos roteiros são em áreas rurais, todos são excelentes para fazer com amigos, família, alguns com pet, ou sozinho, permitindo até a realização de novas amizades”, conta a Guia de Turismo, Viviane Vignoli, especialista em roteiros pelo Paraná, Brasil e Mercosul.

Entre os principais atrativos das Rotas do Pinhão estão:

*Passeios de aventura e ecoturismo, com trilhas, cachoeiras e parques naturais;

*Gastronomia típica em colônias que preservam receitas tradicionais;

*Eventos culturais e religiosos, como festas típicas e celebrações locais;

*Experiências imersivas em fazendas, vinícolas e espaços culturais.

A pedido da Tribuna, Viviane destacou alguns dos principais destinos e atrações para todos os tipos de passeios.

Que tal se programar para uma aventura na Rota do Pinhão?

Natureza e Ecoturismo

Quatro Barras – Trilha do Caminho do Itupava, Serra da Baitaca, Parque Estadual Serra da Baitaca.

Piraquara – Reservatórios de água (Represas do Carvalho e Piraquara I e II), trilhas e cachoeiras.

Campo Magro – Turismo rural, pesque-pagues, trilhas e mirantes.

Tijucas do Sul – Áreas naturais e o Parque Estadual do Monge.

Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná – Áreas de mata atlântica e rios limpos, ideais para banhos e trilhas.

História e Cultura

Estruturas históricas da Lapa são uma das opções das Rotas do Pinhão. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Priscila Forone

Lapa – Cidade histórica, com casarões preservados, museus e o Teatro São João.

Antonina e Morretes (bem próximos à RMC) – Embora fora da RMC oficialmente, são passeios tradicionais com herança colonial.

São José dos Pinhais – Caminho do Vinho (gastronomia, cultura italiana e polonesa).

Gastronomia e Turismo Rural

Colombo – Circuito Italiano: vinícolas, cafés coloniais e festas típicas.

São José dos Pinhais – Rota do Vinho, vinícolas e restaurantes típicos.

REstaurantes rurais são uma das opções das Rotas do Pinhão no tradicional Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais. Foto: Divulgação.

Mandirituba – Festa da Camomila, produção rural e ervas medicinais.

Aventura e Trilha

Cerro Azul e Adrianópolis – Montanhas, paredões de escalada e cachoeiras.

Campina Grande do Sul – Acesso ao Pico Paraná (o mais alto do sul do Brasil) e ao Pico Caratuva.

Curiosidades e Passeios Diferentes na Rota do Pinhão

Araucária – Parque Cachoeira e Museu Tingüi-Cuera (cultura indígena e local).

Como chegar nas Rotas do Pinhão?

A região Rotas do Pinhão é acessível por algumas das principais rodovias federais do país, como BR-116, BR-277, BR-376 e BR-476, que cortam a Região Metropolitana de Curitiba.

