Vai encarar uma trilha na montanha? Veja dicas e roteiro essencial

As aventuras começam muito antes do início da trilha e de subir as montanhas. Para um turismo de aventura seguro o planejamento é fundamental. Aqui você vai encontrar um passo a passo para fazer um passeio seguro.

Escolha da atividade: pode parecer bobagem, mas cada passeio exige um tipo de preparação e por isso definir o que será feito é muito importante

Escolha uma data e cheque a previsão do tempo: Descubra se na data escolhida as condições climáticas estarão favoráveis para a atividade.

Escolha de guia ou empresa: existem empresas e profissionais certificados e qualificados para cada tipo de passeio.

Uma agência deve conter o cadastro, o guia deve ser cadastrado. Esse certificado garante que aquele profissional é treinado para aquela atividade, que tem curso de primeiros socorros.

>> Parque Estadual Pico Paraná é refúgio para natureza e aventura perto de Curitiba

“É muito importante certificar que essa empresa tem um sistema de gestão de segurança para aquela atividade em específico, que é onde a empresa levanta os pontos críticos daquela atividade e sana ele com atitudes, com equipamentos, com algum item que possa diminuir ou até mesmo anular aquele perigo”, explica Lucas Borba Cardoso, Instrutor de técnicas verticais e Guia de turismo na Graciosa Terra.

O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo no Brasil. Ele serve para formalizar e regularizar as empresas e profissionais do setor de turismo no Brasil.



Aqui você pode pesquisar os profissionais que estão cadastrados e aptos para a atividade que desejar.

Checklist completo para encarar uma montanha

– Lanches práticos e leves como: sanduíches, frutas, bolachas, barra de cereal, etc.

– Líquido (3L) de água, isotônico, água de coco ou sucos.

– Dinheiro em cédulas, algumas lanchonetes não aceitam cartões

– Documento de identificação

– Escolha roupas leves e confortáveis para a trilha

– Bota de trilha ou um tênis confortável

– Protetor solar e repelente de uso pessoal.

– Boné, touca, balaclava e luva

– Óculos de sol

– Capa de Chuva

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉