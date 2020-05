Além do rodízio de água que já afeta milhares de pessoas em Curitiba e região metropolitana té sábado, mais regiões da capital podem ficar sem água nesta terça-feira (12). Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o rompimento de uma adutora de grande porte nas proximidades da Praça do Japão, no bairro Água Verde, em Curitiba, deixa mais bairros com falha no abastecimento.

Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Izabel podem ficar sem água até o final de terça-feira. Estas regiões também estão no rodízio e ficam a uma distância de aproximadamente 12 quilômetros do bairro Cachoeira, onde clientes da Sanepar foram surpreendidos com aumentos de até 300% na conta de água. Em outra região da cidade, no bairro Jardim das Américas, clientes da Sanepar também tiveram um aumento repentino na conta de água: 250% a mais de um mês para o outro.

Tem caixa d´água

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

