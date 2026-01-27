Rompimento de adutora motiva abertura de buraco gigante em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três dias após o surgimento dos primeiros problemas na tubulação, a Sanepar iniciou, nesta terça-feira (27/1), a instalação de uma nova peça na adutora localizada no bairro Campo Comprido. O rompimento na rede de abastecimento provocou o desabastecimento também nos bairros Cidade Industrial, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel.

Na manhã desta terça, a tubulação, situada entre as ruas Rio do Sul e Doutor Lubumir Viergbiski, permanecia aberta para a realização dos trabalhos. A intervenção é considerada complexa já que envolve uma tubulação de 560 milímetros de diâmetro, instalada a cerca de quatro metros de profundidade.

Para possibilitar o reparo, um buraco foi aberto na via, alterando parcialmente a circulação no local. Segundo informações do Meio Dia Paraná, da RPC TV, mesmo com uma das faixas interditada pela obra, o trânsito seguia normalmente, sem registro de lentidão no trecho afetado.

No sábado (24/1), a companhia já havia iniciado os reparos na rede de abastecimento. No entanto, na segunda-feira (26/1), o problema voltou a se agravar. A tubulação se rompeu em outro ponto, o que resultou no alagamento de casas próximas à rede.

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento de água seja retomado ainda nesta terça-feira. A empresa informou também que os moradores que tiveram pertences danificados pelo grande volume de água proveniente do rompimento serão ressarcidos.

