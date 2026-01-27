Porto de Paranaguá receberá 14 escalas de cruzeiro da MSC em 2026/2027

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Porto de Paranaguá será destino de 14 escalas do navio MSC Lirica na temporada de cruzeiros 2026/2027. As atracações ocorrerão semanalmente aos sábados, de 12 de dezembro a 13 de março, conforme anunciado após reuniões entre a Portos do Paraná e a empresa MSC.

O Receptivo do Rocio servirá como base para embarques e desembarques dos passageiros. A Portos do Paraná afirma estar elaborando um planejamento para garantir eficiência e segurança nas operações de atracação e desatracação.

A Guarda Portuária implementará um sistema de fiscalização no cais e no trajeto entre a área portuária e o receptivo, incluindo 20 câmeras de monitoramento, uso de cães farejadores e escolta de ônibus. O objetivo é assegurar o controle de acesso à área alfandegada e a segurança dos passageiros.

Estudos indicam que cada cruzeirista gasta em média R$ 500 na cidade, impactando positivamente a economia local. O governo estadual recentemente se filiou à Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA) visando fortalecer o crescimento do setor no Paraná.

O MSC Lirica tem capacidade para 2.648 passageiros e 721 tripulantes, com 988 cabines. A embarcação pesa 65 mil toneladas e mede 274,9 metros de comprimento. Os pacotes com saídas de Paranaguá incluem rotas para destinos como Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios e Ilha Grande.

