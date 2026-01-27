Falta de água atinge 10 bairros da Grande Curitiba após falha operacional 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré enfrentam oscilação no nível da água desde segunda-feira (26/1). O problema ocorre por impedimentos operacionais no sistema. Segundo a Sanepar, o abastecimento deve ser normalizado ao longo desta terça-feira (27/1).

A companhia informa que falhas operacionais exigiram intervenção técnica. Durante os trabalhos, foi necessária a suspensão temporária da distribuição de água até a remoção do impedimento.

Em Curitiba, os bairros afetados são Cachoeira, Abranches, Pilarzinho, Taboão e Barreirinha. Em Almirante Tamandaré, podem registrar falta de água as regiões de São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado e Lamenha Grande.

Enquanto o sistema não é totalmente restabelecido, a Sanepar orienta o uso consciente da água disponível. A recomendação é priorizar atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal, e adiar tarefas que exigem grande volume, como a lavagem de calçadas e veículos.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.