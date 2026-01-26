Problema em adutora mantém seis bairros de Curitiba sem água pelo segundo dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O rompimento de uma adutora neste domingo (25/1) segue impactando o fornecimento de água em seis bairros de Curitiba. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa ao longo da noite desta segunda-feira (26/1).

Desde sábado (24/1), equipes da companhia atuam em reparos na mesma tubulação de grande porte, com cerca de 560 milímetros de diâmetro, em diferentes pontos da rede. No domingo, o sistema chegou a ser religado parcialmente, mas um novo rompimento voltou a comprometer o abastecimento.

Para reduzir os impactos à população, caminhões-pipa estão sendo utilizados para atender áreas consideradas mais críticas. Os bairros afetados são Campo Comprido, Cidade Industrial, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria e Vila Izabel.

Enquanto o sistema não é totalmente restabelecido, a Sanepar orienta que os moradores façam uso consciente da água disponível. A recomendação é priorizar atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal, e adiar tarefas que demandem grandes volumes, como lavagem de calçadas e carros.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.