Briga por ciúmes na saída de balada termina com quatro pessoas atropeladas em Curitiba

Uma confusão generalizada na saída de uma casa noturna deixou seis pessoas feridas no bairro Batel, em Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (26/1). A briga teria começado por ciúmes envolvendo a ex-namorada de um dos participantes. Uma pessoa foi presa.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), dois homens iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões em frente a um posto de combustíveis, próximo ao início da Avenida do Batel e à Rua Desembargador Costa Carvalho.

Durante a confusão, iniciada por volta das 3h50, um dos envolvidos caiu no chão e ficou desacordado. Testemunhas relataram que outras pessoas tentaram ajudar e retirar o homem da pista.

Um amigo dele deixou o local para buscar um carro, um Byd Dolphin Mini branco, com a intenção de intervir na situação. Ao retornar, porém, o motorista atropelou quatro pessoas, incluindo o próprio amigo que permanecia desacordado no asfalto. O motorista fugiu do local.

Ainda conforme informações exibidas no programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, após os atropelamentos houve disparos de arma de fogo. Um policial de folga teria tentado atirar contra o veículo do suspeito.

Horas depois, o homem, depois de circular com o carro destruído, abandonou o veículo e embarcou e um carro por aplicativo. A Polícia descobriu as placas e realizou a prisão.

Feridos e investigação em curso

Outras duas pessoas feridas procuraram atendimento médico por conta própria no Hospital do Trabalhador. O restante das vítimas foi atendida por equipes do SIATE e dois homens foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Evangélico. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Moradores e frequentadores da região afirmam que brigas na saída da casa noturna são recorrentes. Um dos suspeitos, que não teve a identidade revelada, foi preso e encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), que investiga o caso.

Abrabar se posiciona sobre o caso

Em nota enviada à imprensa, a A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) repudiou de forma veemente o ato praticado por um indivíduo. “O fato configura conduta grave, ilícita e absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico, colocando em risco a integridade física e a vida de terceiros. A Abrabar manifesta solidariedade às vítimas e seus familiares, com especial preocupação com a pessoa que permanece em estado grave, desejando sua plena recuperação”, diz a nota.

A Abrabar informou ainda que “confia na atuação firme das autoridades competentes e espera que a responsabilidade penal e civil do autor seja devidamente apurada, com a aplicação das sanções cabíveis, de forma exemplar, a fim de coibir a repetição de condutas semelhantes. A Abrabar ressalta que os estabelecimentos noturnos cumprem rigorosamente a legislação vigente, atuam como ambientes de lazer seguro e não podem ser responsabilizados por atos individuais, dolosos e externos à sua atividade, praticados por terceiros que desrespeitam a lei”, diz o texto.

